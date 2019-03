Euro/Dollar : Euro legt am Montag leicht zu

Nach Einschätzung von Experten steht die Entwicklung des Leitzinses in den USA in dieser Woche im Vordergrund. Die Anleger warten gespannt auf neue Zinsprognosen der amerikanischen Währungshüter, die am Mittwoch nach der Zinssitzung veröffentlicht werden. Bislang hatten die Mitglieder des geldpolitischen Rates bis Ende 2020 drei weitere Leitzinsschritte in Aussicht gestellt. „Dies dürfte nun auf ein bis zwei Zinsschritte reduziert werden“, hieß es in der Einschätzung der Dekabank.