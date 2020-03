Euro/Dollar Euro stabilisiert sich vorerst nach Drei-Jahrestief

Der Euro ist am Montagmorgen gestiegen und konnte sich damit nach jüngsten Kursverlusten vorerst stabilisieren. Der Kurs der Gemeinschaftswährung erholte sich im frühen Handel ein Stück weit, nachdem er in der vergangenen Nacht bis auf 1,0636 US-Dollar gefallen war und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Am Morgen stieg der Euro wieder über 1,07 Dollar und wurde zuletzt bei 1,0750 Dollar gehandelt.