Euro/Dollar : Eurokurs kaum verändert

Am Morgen sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Die Anleger hielten sich vor wichtigen Konjunkturdaten vorerst zurück. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Programm, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird. Außerdem könnten am Vormittag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Euro-Zone für Impulse im Handel mit dem Euro sorgen.