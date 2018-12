 Euro/Dollar : Eurokurs steigt – US-Regierungsstillstand belastet Dollar

FrankfurtDie Furcht vor einem länger dauernden Regierungsstillstand in den USA hat den US-Dollar in der Nacht auf Freitag weiter belastet und dem Euro Rückenwind verliehen. Der Kurs des Euro stieg am Freitagmorgen bist auf 1,1467 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1377 Dollar festgesetzt.