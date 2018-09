Europas Top-Aktien Deutsche Bank fällt aus Euro-Stoxx-50-Index

Der Euro-Stoxx-50-Index gilt als eines der führenden Börsenbarometer Europas und setzt sich aus den Aktien der 50 großen, börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsraumes zusammen. Er wird seit 1998 durch die Stoxx Ltd. in Zürich ermittelt und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Börse und der Schweizer SIX Group. Vielfach kritisierten Investoren, dass der Index zu bankenlastig sei, weil die hohen Marktkapitalisierungen der Geldinstitute für ein Übergewicht der Branche in dem Index sorgen. Nun verlässt mit der Deutschen Bank das einzige deutsche Bankhaus den Index. Mit der BNP Paribas, Société Générale, Banco Bilbao, Banco Santander, Intesa Sanpaolo und der ING Groep verbleiben zwei französische, zwei spanische, eine italienische sowie eine niederländische Bank in dem europäischen Leitindex.