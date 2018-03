Finanzmarktaufsicht: Österreich will Kryptowährungen ähnlich wie Gold regulieren

WienÖsterreich will boomende Kryptowährungen wie Bitcoin strenger regeln. Der Handel damit solle ähnlich wie jener mit Gold und speziellen Finanzinstrumenten (Derivate) behandelt werden, kündigte Finanzminister Hartwig Löger am Freitag an. Dazu gehörten Meldungen an die Geldwäschestelle bei Transaktionen über 10.000 Euro. Die Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamts soll die Eigentümer von virtuellen Währungen identifizieren können. Handelsplattformen für Kryptowährungen müssten der Finanzmarktaufsicht (FMA) unterworfen und Vertriebsmodelle überwacht werden, sagte Löger.