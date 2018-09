Furcht vor Handelsstreit Anleger ziehen sich aus Schwellenländer-Währungen zurück

Die Furcht vor schärferen Wirtschaftsstrafen der USA setzte dem russischen Rubel zu. Ein Dollar stieg um 0,6 Prozent auf 69,79 Rubel. Ausländische Einmischung in US-Wahlen soll nach Plänen von Präsident Donald Trump künftig mit Sanktionen bestraft werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr, will Trump an diesem Mittwoch eine entsprechende Anordnung unterzeichnen.