Unternehmen mit Preissetzungsmacht erhöhten in diesem Zuge ihre Preise, vor allem in Bereichen, in denen Kundentreue weniger großgeschrieben wird. So waren gemäß US-Arbeitsministerium die Preise für Gebrauchtwagen im Dezember 2021 37 Prozent höher als im Vorjahr. Gebrauchtwagen sind aufgrund von Lieferproblemen bei Neuwagen und dem Drang zum eigenen Auto als sicheres Transportmittel während der Coronapandemie zu einem Kerntreiber der Verbraucherpreise geworden. Die Fed kann hier wie bei Energiepreisen wenig ausrichten.