In dieser Hinsicht gefällt uns insbesondere der britische Markt, wo Substanzwerte ein höheres Gewicht haben: 40 Prozent des Index entfallen auf Rohstoff-, Energie- und Finanzunternehmen, die im MSCI EMU nur 25 Prozent ausmachen. In den USA nehmen Energieaktien offenbar Ölpreise vorweg, die deutlich unter unseren langfristig normalisierten Ölpreiserwartungen liegen. Es könnte allerdings einige Zeit dauern, bis an den Ölmärkten wieder ausgeglichenere Verhältnisse herrschen und das Aufwärtspotenzial für Energieaktien freigesetzt wird. In Asien halten wir Nachzügler unter den Substanzwerten ebenfalls für attraktiv. Das gilt insbesondere für einige Versicherungen, Banken und Holdinggesellschaften.