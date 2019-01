Hoffnung im Zollstreit Dax erobert Marke von 11.000 Punkten zurück

„Ob die USA tatsächlich eine Senkung der Strafzölle gegen China erwägen, kann aktuell niemand sagen“, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Aber die Spekulationen reichten bereits aus, um Aktien zu kaufen. „Das zeigt, wie sehr sich das Sentiment an den Börsen seit Jahresbeginn verbessert hat.“ Seit Januar kommt der Dax auf ein Plus von 3,4 Prozent, im vergangenen Jahr war der deutsche Leitindex um mehr als 18 Prozent in den Keller gerauscht.