Impfstoff gegen Covid-19 Börsianer feiern Biontech

Interessanter sind für manchen Anleger, der das große Risiko scheut, deshalb langfristig auch eher die Dividendenzahler unter den großen Pharmaunternehmen, die nicht nur an der Corona-Hoffnung hängen. Auch Biontech-Kooperationspartner Pfizer würde profitieren, wenn es mit dem Impfstoff klappt. Er würde ihn in den USA vertreiben können. Für Pfizer zahlen Anleger momentan das 14-fache der Gewinne und erhalten eine Dividende, die um die vier Prozent ausmacht beim Aktienkurs von 33 Euro beim Handel über deutsche Broker. Auch diese Aktie gewann am Tag der Ankündigung des Paul-Ehrlich-Instituts zweiweise drei Prozent an Wert.



