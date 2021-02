IPO Spektakulärer Börsengang: Kurs der chinesischen Video-App Kuaishou verdreifacht sich

Obwohl das Geschäft von Kuaishou in den letzten Jahren schnell wuchs, hat das Start-up mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. So könnten verschärfte Regeln für Streaming-Dienste in China zu einer Belastung werden. Nur Tage vor dem Börsengang trat zudem die chinesische Urheberrechts-Organisation CAVCA auf den Plan, die Kuaishou beschuldigt, zahlreiche Nutzer hätten Musik-Urheberrechte in ihren Videos verletzt.