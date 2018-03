Kampf gegen Inflation: Marshall Inseln wollen eigene Kryptowährung herausbringen

New YorkNach Venezuela wollen nun auch die Marshall Inseln eine eigene Kryptowährung an den Markt bringen. Der Inselstaat mitten im Pazifik zwischen Australien und den USA werde bald über einen sogenannten Initial Coin Offering (ICO) eine Cyberdevise mit dem Namen „SOV“ herausbringen, sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. „Das ist die Zukunft. Als Staat haben wir das Recht, eine eigene Währung aufzulegen, in welcher Form auch immer.“ Bislang ist der US-Dollar das offizielle Zahlungsmittel der Marshall Inseln.