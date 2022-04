Knappheit bei Agrarrohstoffen Baywa-Chef Klaus Lutz: „Uns droht ein Afrikanischer Frühling“

Landwirt, Agrarhändler, Mühle und Lebensmittelproduzent sichern ihren Preis ab. Am Terminmarkt treten tendenziell weniger Verarbeiter auf, die sich vor steigenden Preisen schützen, als Produzenten, die sich gegen fallende Preise absichern wollen. Finanzinvestoren springen in die Bresche und gleichen diese Asymmetrie aus. Würden sie sich zurückziehen, fielen sie als Gegenpartei der Bauern aus. Deren wirtschaftliches Risiko wäre dann höher. Spekulanten sind also in gewissem Sinne ein notwendiges Schmiermittel an den Terminbörsen. Ohne sie wäre die Misere am Weizenmarkt jetzt womöglich noch viel schlimmer.