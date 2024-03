Kosmetik: Aktien von Parfümeriekette Douglas kosten zwischen 26 und 30 Euro

Die Parfümeriekette Douglas drückt beim geplanten Börsengang aufs Tempo. Nur eine Woche nach der offiziellen Ankündigung beginnt am Dienstag die Zeichnungsfrist für die Aktien. Bis zu 34,6 Millionen Aktien werden bis zum 19. März in einer Spanne von 26 bis 30 Euro angeboten, wie Douglas am Montagabend in Düsseldorf mitteilte.