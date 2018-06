Die Gewinnwarnung von Daimler sei eine Furche, die der Konflikt bereits hinterlassen habe, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Im laufenden Jahr wird bei dem Autokonzern nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht unter Vorjahresniveau erwartet. Bisher war ein Ebit leicht über dem 2017er Wert von 14,7 Milliarden Euro angepeilt worden. Der Konzern rechnet mit einer Zurückhaltung chinesischer Autokäufer und verwies am Mittwochabend zudem auf Kosten wegen des Rückrufs hunderttausender Dieselfahrzeuge in Europa. Das Daimler-Kursminus am Donnerstag auf 58 Euro bedeutet den tiefsten Stand seit dem Sommer 2016. Unter den negativen Nachrichten um Daimler litten im Dax auch BMW sowie Volkswagen mit Abschlägen von 3 beziehungsweise gut 2 Prozent.