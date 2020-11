Kryptowährung Bitcoin knackt 16.000-Dollar-Marke

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin hat den Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt und am Donnerstag erstmals seit fast drei Jahren die Marke von 16.000 US-Dollar geknackt. Am späten Vormittag wurde der Bitcoin auf der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp bei 16.177 Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit Anfang 2018. Der Preis der Digitalwährung steigt seit Tagen in schnellen Schritten Richtung Rekordhoch, das Ende 2017 bei knapp 20.000 Dollar erreicht worden war.