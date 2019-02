 Kurssturz im Dax: Neue Vorwürfe gegen Wirecard

Für Wirecard ist es der dritte Kurssturz binnen neun Tagen: Schon am 30. Januar und 1. Februar war die Aktie des Zahlungsdienstleisters jeweils zweistellig eingebrochen. Auslöser waren in beiden Fällen Artikel in der „Financial Times“. Sie hatte zuerst berichtet, dass ein Mitglied der Wirecard-Buchhaltung in Asien verdächtigt wird, Verträge zurückdatiert und gefälscht zu haben. Zwei Tage später legte das Blatt nach: Die vom Unternehmen im vergangenen Jahr mit der Aufklärung des Sachverhalts mandatierte Kanzlei habe Anzeichen dafür gefunden, dass tatsächlich Verträge gefälscht wurden.