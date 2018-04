Leitindex: Commerzbank senkt Dax-Prognose auf 13.500 Punkte

FrankfurtDie Analysten der Commerzbank trauen dem Dax in den kommenden Monaten nicht mehr ganz so viel zu. Sie senkten am Freitag ihr Jahresendziel für den deutschen Leitindex um 500 Punkte auf 13.500 Zähler. „Seit Jahresbeginn haben sich einige Faktoren schlechter entwickelt als angenommen“, erklärte Analyst Andreas Hürkamp am Freitag in einer Kurzstudie. Anlass zur Sorge gebe etwa der schwächere Ifo-Geschäftsklimaindex sowie der vergleichsweise starke Euro. „Zudem hatten wir nicht den drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China auf der Rechnung, was den exportstarken Dax besonders belastet.“