Marktlage: Sentix-Barometer für Konjunktur im Euroraum sinkt erneut „Keine Trendwende“

Das Sentix-Barometer für Deutschland kletterte zwar leicht um 2,0 auf minus 31,1 Punkte. „Die konjunkturelle Lage in Deutschland bleibt angespannt und die deutsche Wirtschaft in einer rezessiven Phase“, betonte Hübner aber. Zudem habe sich die Einschätzung der Experten zur Lage den sechsten Monat in Folge verschlechtert. Diese Teilkomponente rutschte damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020, als Deutschland massiv mit der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte.