MDax, TecDax, SDax: Börsen-Neuling Siemens Healthineers steht vor TecDax-Einzug

FrankfurtDer Börsenneuling Siemens Healthineers steht Experten zufolge vor dem Einzug in den Technologie-Index TecDax. Die Medizintechnik-Firma ersetze Aumann, sagte Aktienmarkt-Expertin Silke Schlünsen von der Oddo Seydler Bank am Montag voraus. Der Maschinenbauer werde künftig nicht mehr als Technologiewert geführt und wechsle daher in den Kleinwerte-Index SDax.