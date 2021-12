Milliardär Musk verkauft weitere Tesla-Aktien für gut eine Milliarde Dollar

Musk ist Teslas größter Einzelaktionär. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg kommt er aktuell auf ein Nettovermögen von 278,9 Milliarden Dollar, ein Anstieg von fast 80 Prozent allein in diesem Jahr.



Mehr zum Thema: Das „Time Magazine“ hat den Elon Musk zur „Person of the Year“ gekürt. Obwohl in seinen Firmen offenbar eine verheerende Kultur herrscht. Musk vorzuwerfen ist das nicht. Die Folgen zu verantworten hat er trotzdem.