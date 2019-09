Modekonzern Anzeige wegen Verdacht auf Insiderhandel mit der Gerry-Weber-Aktie

Die BaFin hatte bei Gerry Weber auffällige Kursbewegungen im September 2018 und im Januar 2019 festgestellt. So waren in der Xetra-Schlussauktion am 21. September mehr als 600.000 Gerry-Weber-Papiere gehandelt worden – 95 Prozent des Tagesumsatzes. Wenige Minuten später berichtete ein Branchendienst, dass die Modefirma ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben habe. Am 25. Januar 2019 hatte Gerry Weber dann gemeldet, das Unternehmen befinde sich im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der Aktienkurs war aber schon am 24. Januar massiv eingebrochen. „Uns ist eine solche Strafanzeige nicht bekannt“, sagte ein Sprecher des Unternehmens.