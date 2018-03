Morgan-Stanley-Analyst: Warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, um Tesla-Aktien zu verkaufen

Die Prognose für Tesla selbst ist dem Bericht zufolge durchaus positiv. „Wir gehen davon aus, dass Tesla die Engpässe überwinden und Produktion von Modell 3 im Laufe des Jahres 2018 ankurbeln wird. Der Anstieg des Cashflows und die gute Stimmung bietet zudem eine Verkaufschance, bevor neue Probleme entstehen,“ schrieb der Analyst Adam Jonas am Freitag an die Kunden mit dem Titel „Model 3 Delivery Milestones“. Mit dem Modell 3 will Tesla den Massenmarkt erreichen. „Nutzen sie die Chance, die Aktie zu verlassen,“ heißt es weiter. Anleger könnten noch von den Erfolgen des Unternehmens profitieren.