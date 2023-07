Neuemissionen: Birkenstock soll bei Börsengang acht Milliarden Dollar wert sein

Der einer Investmentgesellschaft gehörende Schuhhersteller Birkenstock will der Agentur Bloomberg zufolge im September an die Börse gehen und strebt dabei eine Bewertung von acht Milliarden Dollar an. Zuvor war in Berichten von einem Börsengang in den USA in diesem oder dem nächsten Jahr und einer Bewertung von sechs Milliarden Dollar die Rede gewesen.