Nikkei, Topix & Co.: Anleger in Asien bleiben vor Zinsentscheidungen vorsichtig

TokioDie Anleger an den asiatischen Aktienmärkten sind zu Wochenbeginn weitgehend in Deckung geblieben. Vor den anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA am Mittwoch sowie in Großbritannien und Japan am Donnerstag ließen sie Vorsicht walten, sagten Händler am Montag. Auch die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman dämpften die Risikolust. In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei mit 0,1 Prozent knapp im Plus bei 21.140 Punkten.