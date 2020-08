Nikkei, Topix & Co: Anleger in Asien zurückhaltend wegen Unsicherheit über US-Corona-Hilfen

Die stockenden Verhandlungen in den USA über ein neues Corona-Hilfspaket haben die Märkte in Asien am Mittwoch belastet. Lediglich die Börse in Tokio tendierte fester. Investoren griffen bei Exportwerten zu, da der Yen etwas schwächer notierte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte im Verlauf um 0,17 Prozent auf 22.789 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um fast 0,8 Prozent auf 1598 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab dagegen knapp 0,8 Prozent nach.