Nikkei, Topix und Co: Asiatische Börsen schließen tief im Minus

Medienberichten zufolge will Evergrande die Mehrheit an seinem Immobilienverwalter für umgerechnet 4,4 Milliarden Euro an den Konkurrenten Hopson, an dem der chinesische Staat beteiligt ist, verkaufen. „Die Immobilienverwaltungssparte lässt sich wohl am leichtesten zu Geld machen“, sagte Analyst Ezien Hoo von der Bank OCBC. Offenbar versuche Evergrande weiterhin, seine Rechnungen zu zahlen.