Nikkei, Topix und Co.: Asiatische Börsen starten schwach in den Handel

Die Börse in Tokio ist am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Schwergewichte wie Sony und Toyota zogen die Indizes ins Minus. Microsofts Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard für 69 Milliarden Dollar setzt der Aktie des Rivalen Sony zu. Sie liegt kurz nach der Börseneröffnung in Tokio neun Prozent im Minus.