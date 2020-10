Nikkei, Topix und Co: Die Märkte in Asien sind gefallen

Die asiatischen Märkte sind am Mittwoch wegen schnell steigender Coronavirus-Zahlen gefallen. Die Anleger scheuten wegen der steigenden Infektionsraten in den USA und in Europa größere Investitionen. Die Vereinigten Staaten, Russland, Frankreich und auch Deutschland haben in den letzten Tagen eine Rekordzahl an Corona-Fällen registriert und neue Maßnahmen eingeführt, um die zweite Welle schnell unter Kontrolle zu bekommen.