Nikkei, Topix & Co Japanische Börsen legen zu - Auto-Aktien gefragt

TokioNach Verlusten am Vortag hat sich die Tokioter Börse am Mittwoch wieder stärker präsentiert. Der Standardwerte-Index Nikkei stieg im frühen Nachmittagshandel um 0,22 Prozent auf 21.884 Punkte, nachdem er am Dienstag auf ein Zwei-Wochen-Tief abgesackt war. Der breiter gefasste Topix-Index tendierte mit 0,54 Prozent im Plus bei 1647 Punkten.