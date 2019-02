Nikkei, Topix & Co. Sorgen um Handelsstreit belasten Asien-Börsen

11. Februar 2019 , aktualisiert 11. Februar 2019, 04:56 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Handelsstreit und Konjunktursorgen dämpfen die Stimmung an den Märkten in Fernost. Wegen eines Feiertages ist die Börse in Tokio geschlossen.