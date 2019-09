Nikkei, Topix & Co. Tokioter Börse im Plus

05. September 2019 , aktualisiert 05. September 2019, 05:36 Uhr

Entspannungssignale in Hongkong, London und beim Handelsstreit haben den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Nikkei notiert 2,5 Prozent im Plus.