Norwegischer Ölfonds: Weltgrößter Staatsfonds erzielt Rendite von 13,7 Prozent

Die Fondsmanager bilden den Index FTSE Global All Cap nach und versuchen, ihn durch gezielte Investments zu schlagen. Bei den Staatsbonds sind die aus den USA, Japan und Deutschland am stärksten vertreten. In den vergangenen Jahren hat der Fonds verstärkt auch in Schwellenländern investiert. Derzeit untersucht das Finanzministerium, ob es dem Fonds auch Investitionen in Private Equity und Infrastruktur genehmigen soll.