Öl Ölpreise geben etwas nach

An den Finanzmärkten zeigten sich Anleger außerdem besorgt über die jüngste Entwicklung in der Coronakrise, was auch die Ölpreise belastet hat. Nach vergleichsweise hohen Zahlen an Neuinfektionen in den USA hatte sich zuletzt auch die Lage in Australien verschärft. In Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes, war eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt worden.