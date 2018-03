Öl: Ölpreise legen weiter zu

Damit hat sich die Gegenbewegung am Ölmarkt zum Wochenauftakt fortgesetzt. Nach einer Talfahrt legen die Notierungen seit Mittwoch wieder zu. Ein erneuter Anstieg der aktiven Bohrlöcher in den USA konnte die Ölpreise nicht belasten. Am Freitagabend hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der Bohrlöcher in den USA in der vergangenen Woche gestiegen war. Damit sind in den USA wieder so viele Bohrlöcher in Betrieb wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Die amerikanische Fördermenge hatte zuletzt ein neues Rekordhoch erreicht.