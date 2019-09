Öl: Ölpreise schießen zum Handelsstart in die Höhe

Nach den Attacken auf eine Rohöl-Verarbeitungsanlage und das Ölfeld Churais in Saudi-Arabien waren dort am Samstagmorgen Feuer ausgebrochen, die saudische Ölproduktion war in der Folge um die Hälfte eingebrochen. Das tägliche Produktionsvolumen fiel um geschätzt 5,7 Millionen Barrel Rohöl, was mehr als fünf Prozent der weltweiten Versorgung entspricht.