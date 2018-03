Ölkartell: Opec und Russland planen mehrjährige Kooperation

New YorkDas Ölkartell Opec strebt nach Angaben des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman eine langjährige Zusammenarbeit mit Russland und anderen Ölförderstaaten an. Dabei gehe es um eine Vereinbarung mit einer Laufzeit von zehn oder 20 Jahren, sagte bin Salman in einem Reuters-Interview. „Wir sind uns beim großen Bild einig, aber nicht in den Details.“ Diese langjährigen Abkommen sollten die bisherigen Kooperationen ablösen, die für ein Jahr vereinbart worden seien und jeweils verlängert werden müssten.