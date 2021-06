Der Versuch ist mutig. El Salvador will den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel etablieren. Für ein Land, in dem alle ein Handy, aber nur wenige ein Konto haben, keine dumme Idee. Alltagstauglich ist der Bitcoin dennoch nicht, hat er doch in zehn Jahren 15 Crashs durchlitten, mit Verlusten bis 85 Prozent. Der letzte läuft gerade. In Venezuela etwa wären die Leute mit Bitcoin trotzdem viel besser dran gewesen als mit ihrem Bolívar und 6500 Prozent Inflation. Dennoch ist Bitcoin kein Zahlungsmittel, sondern dient der Spekulation und Wertaufbewahrung, in Konkurrenz zu Gold. Papiergeld wird weiter an Wert verlieren, solange Staaten sich unmäßig verschulden und Notenbanken die Schulden aufkaufen. Menschen, die diesem Teufelskreis entfliehen wollen, kann ein kleiner Teil Bitcoin helfen – so sie Geld übrig haben und FUD (fear, uncertainty, doubt) aushalten.