Reiseplattform: Bei Börsengang am 10. Dezember: Airbnb strebt Bewertung von bis zu 35 Milliarden Dollar an

Der US-Konzern will mit seinem für den 10. Dezember geplanten Aktienmarktdebüt davon profitieren, dass vor allem Technologiefirmen während der Coronakrise an der Börse zugelegt haben. Viele Anleger hoffen, durch Investments in solche Unternehmen am beschleunigten Trend zur Digitalisierung teilzuhaben. Auch der Essenslieferdienst DoorDash strebt an die Wall Street.