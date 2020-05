Die konkreten Zahlen belegen das klassische Muster von Crash und Erholung: Während der Dax in 20 Tagen (gemessen am jeweiligen Schlussstand) zunächst 5347 Punkte verlor, machte er in der Erholung, die nun seit 36 Tagen läuft, bisher in der Spitze 2666 Punkte wieder gut. Durchschnittlich 267 Punkte Tagesverlust in der Crashphase stehen 74 Punkten durchschnittlichem Zugewinn in der Erholungsphase seitdem gegenüber.