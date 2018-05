Genau diese unheilvolle Verbindung zwischen Staat und Finanzmarkt will die EU-Kommission nun kappen. Das Muster erinnert stark an die von Forderungen abgedeckten Wertpapiere, in deren Gepäck sich die Finanzkrise 2008 über den Globus verbreitete. Finanzingenieure haben diese Bauweise erdacht, Ökonomen haben das Muster jetzt auf Staatsanleihen übertragen. Brüssel und das europäische Finanzstabilitätsgremium ESRB fanden Gefallen daran.

In die neuartigen EU-Papiere werden die Staatsanleihen aller Euro-Länder gepackt. Dabei wird das neue Produkt in unterschiedliche Risikoklassen geteilt. Der sichere Teil von 70 Prozent des Nennbetrags bringt nur niedrige Zinsen, der riskantere Teil lockt mit höherer Rendite. Sollten also einzelne Länder als Schuldner ausfallen, verlieren nur die Eigentümer der riskanten Papiere Geld.