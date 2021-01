Schuhhersteller Das sind die Kennzahlen zum Dr. Martens-Börsengang

Das Aktienmarktdebüt von Dr. Martens fällt in eine Zeit, in der so viele Firmen wie lange nicht mehr aufs Parkett streben. Am Donnerstag war die Aktie des Münchner Online-Luxusmodehändlers MyTheresa bei ihrem Börsendebüt an der Wall Street so stark gestiegen, dass das Unternehmen mehr als drei Milliarden Dollar wert war. In Frankfurt steht der Börsengang der Gebrauchtwagenplattform Auto1 an. Der Betreiber von „wirkaufendeinauto.de“ will bis zu 1,8 Milliarden Euro am Markt einsammeln. Auch der E-Großkartenanbieter Moonpig strebt an die Londoner Börse. Die polnische InPost kündigte eine Erstnotiz in Amsterdam an.



