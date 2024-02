Seed Phrase aufbewahren Wie Sie Ihren Zugang zur Bitcoin-Wallet sichern

Eine Seed Phrase ist eine Art spezielles Passwort, auch als Private Key bezeichnet. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für dieses Passwort. Es sollte also nicht verlorengehen. Doch gerade in chaotischen Zeiten, in denen Kryptobörsen insolvent gehen oder in Skandale verstrickt sind, kann die eigenverantwortliche Sicherung der Seed Phrase enorme Vorteile mit sich bringen. Was genau ist eine Seed Phrase, wie sichere ich sie und was ist eine Passphrase? Alle wichtigen Informationen im Überblick.