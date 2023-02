Bitcoin & Co. versteuern So versteuern Sie Gewinne mit Kryptowährungen 2023

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether sind keine gesetzlichen Zahlungsmittel. Stattdessen stuft das Bundesfinanzministerium Bitcoin und alle anderen der mittlerweile über 22.000 digitalen Währungen als privates Geld ein. Rechtlich gelten sie damit als „anderes Wirtschaftsgut“ und werden daher auch anders behandelt als beispielsweise Gewinne aus Aktiengeschäften. Denn bei Aktiengewinnen handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das bringt einen großen Vorteil für Krypto-Anleger mit sich: Da ihr Gewinn nicht als Kapitalertrag gewertet wird, fällt auch keine Abgeltungssteuer an.

Verkauft ein Anleger seine Krypto-Anteile privat, fällt diese Transaktion unter die privaten Veräußerungsgeschäfte. Dazu zählt auch der Tausch in andere Kryptowährungen: Will ein Anleger also Gewinne aus einem bestimmte Altcoin in Bitcoin wechseln oder anders herum, muss der Tausch ebenfalls in der Steuererklärung vermerkt werden.