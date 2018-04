Staatsanleihen: Rendite der zehnjährigen US-Bonds knackt die Drei-Prozent-Marke

Es ist ein Paukenschlag am Rentenmarkt, dessen Erschütterungen Investoren weltweit fürchten. Erstmals seit Ende 2013 ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe auf drei Prozent gestiegen. Bereits am Montag hatte sie Anlauf auf Hürde genommen, fiel dann aber zurück. Am heutigen Dienstag um 9.47 Uhr New Yorker Zeit war es aber endlich soweit.