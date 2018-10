Störung im Xetra-System Dax startet verspätet in die Handelswoche

Es ist der zweite technische Fehler der Deutschen Börse in diesem Jahr, der die Eröffnung des Handelstages verzögert hat. Der Börsenbetreiber hatte bereits im März mit technischen Problemen zu kämpfen: Am 6. März verschob sich der Handel mit Aktien und Derivaten am Tag der Markteinführung der Siemens Healthineers AG zeitlich nach hinten.