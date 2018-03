Dass nun trotz der prall gefüllten Kasse frisches Geld her muss, erklären die Stuttgarter mit Investitionen in die Cloud-Infrastruktur. Weil die diese Ausgaben stemmen und gleichzeitig mindestens 100 Millionen Euro bar vorhalten wolle, um das Image als „glaubwürdige, zuverlässige und langfristige Technologieanbieterin“ zu unterstreichen. Die neuen Investoren konnte RIB damit offenbar nicht restlos überzeugen. Denn die waren lediglich bereit, 28 Euro je neuer Aktie zu bezahlen und bescherten RIB so immerhin noch Bruttoerlöse von 131 Millionen Euro. Noch zu Wochenbeginn hatte der Börsenkurs aber bei 36 Euro gelegen. Einen so deutlichen Abschlag bei einer Kapitalerhöhung hinzunehmen, ist ungewöhnlich.