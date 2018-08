Türkei Lira setzt Talfahrt fort – Finanzminister warnt vor Folgen der US-Sanktionen

28. August 2018 , aktualisiert 28. August 2018, 11:08 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Seit Jahresbeginn hat die türkische Lira gegenüber dem Dollar rund 40 Prozent an Wert verloren. Ein Ende des Niedergangs ist auch am Dienstag nicht in Sicht.