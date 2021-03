Umfrage unter Investoren: Börsianer bewerten Euroraum-Konjunktur optimistischer

Börsenexperten bewerten die Konjunktur in der Euro-Zone so optimistisch wie seit über einem Jahr nicht mehr. Das entsprechende Barometer kletterte im März auf plus 5,0 Punkte nach minus 0,2 Zählern im Februar, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix unter 1218 Anlegern hervorgeht.